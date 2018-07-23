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При землетрясении в Иране пострадали 287 человек

Происшествия

Восемь пострадавших госпитализированы

Керманшах, Иран, 23 июля 2018, 04:13 — REGNUM  Не менее 287 человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана. Об этом сообщил губернатор провинции Керманшах Хушанг Базванд, передает агентство Reuters.

Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в 76 км к западу от города Керманшах, на 211 км северо-восточнее Багдада. Очаг землетрясения находился в 10 км под землей, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным Базванда, восемь пострадавших госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в провинции Хормозган на юге Ирана были зафикстрованы толчки магнитудой 4,7 и 5,7. Сейсмособытия произошли в утренние часы с разницей в три минуты, сообщения о жертвах или разрушениях не поступали.

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Землетрясения
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