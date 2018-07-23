На юге Москвы вооруженные люди взяли детей в заложники

Москва, , 04:00 — REGNUM Вооруженные злоумышленники удерживают двоих несовершеннолетних детей в квартире на юге Москвы. Дом оцеплен полицией, передает 23 июля РЕН ТВ.

По предварительным данным, ночью в квартиру на Симоновском валу ворвались двое мужчин и принялись угрожать находившимся там двум женщинам. Вооруженные ножами налетчики требовали денег.

Женщинам удалось сбежать из квартиры, однако дети остались внутри. Нападавшие забаррикадировались в квартире.

На месте находятся правоохранители и медики. Отмечается, что налетчики — уроженцы Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля вооруженный ножом мужчина взял в заложники посетительницу супермаркета на севере Москвы. Силовики взяли магазин штурмом, раненую девушку отправили в больницу, а злоумышленника задержали.

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