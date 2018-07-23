Подозреваемую в отравлении Скрипалей ищут по фотороботу — СМИ

Солсбери, Великобритания, , 03:43 — REGNUM Основным свидетелям инцидента в Солсбери показали фоторобот женщины, подозреваемой в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Полицейским удалось получить снимок подозреваемой при помощи технологии распознавания лиц. Для этого они изучили записи с камер наблюдения в Солсбери.

С фотороботом ознакомились «ключевые свидетели» инцидента в Солсбери. Их допросили о «таинственной женщине», отмечает издание.

В Скотленд-Ярде эти сведения комментировать отказались. Фоторобот подозреваемой не опубликован.

Британские издания сообщают о возглавляемой женщиной группе «российских шпионов», якобы причастной к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Москва категорически отвергает обвинения в причастности к нападению на Скрипалей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Эймсбери в бессознательном состоянии обнаружили 44-летнюю Дон Стёрджесс и 45-летнего Чарли Роули. Высказываются версии, что пара нашла в парке флакон с нервно-паралитическим веществом, которым отравили Скрипалей. Роули получил медицинскую помощь и вышел из больницы, его подругу Стёрджесс спасти не удалось.

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