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Собака открыла багажный отсек лайнера на подлете к Москве

Происшествия

Животному удалось разодрать внутреннюю обшивку лайнера и запустить механизм

Москва, 23 июля 2018, 03:25 — REGNUM  Пассажирский Boeing 737, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил экстренную посадку из-за «шалости» собаки в багажном отсеке. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

На высоте 4 тыс. метров из-за открытия багажного отсека сработала сигнализация. Экипаж экстренно посадил самолет, приближавшийся к столице.

Оказалось, что створку отсека открыла собака, выбравшаяся из плохо запертой клетки. Животному удалось разодрать внутреннюю обшивку лайнера и запустить механизм, приоткрывший багажную створку. Автоматика не дала двери открыться полностью.

Ни пассажиры, ни экипаж, ни собака в результате инцидента не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за собаки на борту экстренно приземлился пассажирский самолет в США. Один из членов экипажа заметил во время полета, что в грузовом отсеке находится контейнер с животным.

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Авиапроисшествия
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