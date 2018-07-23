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Задержан подозреваемый в гибели троих детей под Астраханью

Происшествия

27-летний мужчина одолжил у знакомого лодку и повез детей через реку

Астрахань, 23 июля 2018, 03:10 — REGNUM  В астраханском селе Калинино, где в результате опрокидывания лодки погибли трое детей, задержан местный житель. Мужчина управлял лодкой, находясь в состоянии наркотического опьянения, сообщает управление СКР по Астраханской области.

По предварительным данным, 27-летний мужчина одолжил лодку типа «Южанка» у знакомого и стал переправлять девятерых детей на другой берег реки Бузан. Во время переправы лодочник допустил резкий маневр, лодка опрокинулась и дети упали в воду. Трое из них погибли.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, пояснили в СК. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, лодка с детьми перевернулась вечером 22 июня в Володарском районе Астраханской области. По данным СК, утонули дети 2004, 2008 и 2010 годов рождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое детей утонули из-за опрокидывания лодки в Астраханской области

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Происшествия на воде
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