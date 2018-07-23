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В Ярославле отстранены от работы 17 сотрудников колонии

Происшествия

Их подозревают в насилии над заключённым

Ярославль, 23 июля 2018, 01:09 — REGNUM  Участники избиения заключенного ярославской колонии установлены и отстранены от исполнения обязанностей. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, речь идет о 17 сотрудниках исправительного учреждения. Никто из них пока не задержан.

С 20 июля в колонии № 1 города Ярославля работают более десяти прокуроров. Они ведут «полномасштабный опрос» заключенных, рассказал Бабуркин.

На сегодняшний день в колонии находятся 852 человека. Подвергшийся избиению Евгений Макаров содержится в другом учреждении и в октябре выйдет на свободу. Для оценки ситуации колонию №1 посетит 23 июля председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ попала видеозапись с издевательствами над заключенным ярославской колонии №1. Инцидентом заинтересовались следственные органы: возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия.

21 июля сообщалось о начале арестов участников избиения, однако следственный комитет Ярославской области опроверг эту информацию.

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Происшествия в местах лишения свободы
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