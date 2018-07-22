ИГ* взяло ответственность за теракт у аэропорта в Афганистане

Кабул, , 23:57 — REGNUM Ответственность за взрыв у аэропорта имени Хамида Карзая близ Кабула в Афганистане, в результате которого погибли 16 человек, взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило в воскресенье, 22 июля, агентство Reuters.

По предварительным данным, первый вице-президент страны Абдул Рашид Дустум являлся основной целью террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел 22 июля. Теракт осуществил террорист-смертник.

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