В Чехове произошло ДТП с участием трех автомобилей

Чехов, Московская область, , 22:51 — REGNUM В Чехове столкнулись три транспортных средств. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на странице в соцсети Twitter.

Авария произошла в воскресенье, 22 июля, на 82 км трассы М-2 «Крым». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил различные травмы.

«В 15:49 мск в городском округе Чехов … произошло столкновение 3 транспортных средств», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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