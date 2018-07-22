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В Чехове произошло ДТП с участием трех автомобилей

Происшествия

Авария произошла в воскресенье, 22 июля, на 82 км трассы М-2 «Крым»

Чехов, Московская область, 22 июля 2018, 22:51 — REGNUM  В Чехове столкнулись три транспортных средств. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на странице в соцсети Twitter.

Авария произошла в воскресенье, 22 июля, на 82 км трассы М-2 «Крым». По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще один получил различные травмы.

«В 15:49 мск в городском округе Чехов … произошло столкновение 3 транспортных средств», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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