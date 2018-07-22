Дамаск, 22 июля 2018, 22:23 — REGNUM Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удар по позициям сирийских военных в районе Масьяф в провинции Хама. Об этом сообщает сообщает сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
«Обошлось без жертв, — передает вещатель. — Нанесен ущерб».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля ВВС Израиля нанесли удар по сирийским военным объектам в провинции Кунейтра. Ракеты были перехвачены системой ПВО.
15 июля Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в окрестностях аэропорта «Нейраб». Военным был причинен материальный ущерб.
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