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Задымление в челябинской шахте назвали учениями

Происшествия

Эвакуировали не 161 человека, как сообщалось ранее, а всего 48

Челябинск, 22 июля 2018, 21:17 — REGNUM  Задымление в челябинской шахте «Центральная» и эвакуация шахтёров были в рамках учений. Об этом журналистам заявили в компании «Южуралзолото».

По словам представителей компании, задымление создали искусственно. Шахтёры оперативно отреагировали на него. Из шахты эвакуировали 48 человек.

Напомним, ранее сообщалось о 161 эвакуированном. ЧП или учения не повлияли на работу шахты, рабочие быстро вернулись на свои места.

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