Взрыв прогремел во дворе частного дома в Марьинке

Донецк, , 21:08 — REGNUM В поселке Марьинка во дворе частного дома произошел взрыв неизвестного предмета, сообщил 22 июля Волновахский отдел «полиции Донецкой области».

«В 11:15 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранениями тела. Установлено, что один из пострадавших наступил на собственном дворе на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, двое мужчин приехали в дом, в котором временно не проживают, и решили обследовать двор. Во время проверки двора и раздался взрыв.

Мужчины в возрасте 43 и 45 лет госпитализированы с осколочными ранениями в больницу города Курахово. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел на территории Донбасса, находящегося под контролем Украины.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Напомним, что в рядах украинских вооруженных сил нередки случаи самоподрыва. Так, например, 21 июля сообщалось, что украинские бойцы в нетрезвом виде подорвались на мине в результате наезда на них автомобиля, в котором находились военные.