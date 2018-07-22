После гибели 5 человек в ДТП на Урале возбудили уголовное дело

Екатеринбург, , 20:50 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело после крупного ДТП на трассе Екатеринбург — Пермь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении.

Из пятерых погибших было три ребёнка, уточнили в СКР.

Напомним, трагедия произошла вечером 21 июля. Женщина-водитель иномарки пыталась обогнать фуру, но не смогла правильно рассчитать своего манёвра. Машина зацепила фуру. Погибли все, кто находился внутри легковушки.

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