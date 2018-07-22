Число жертв взрыва у аэропорта Кабула выросло до 16

Кабул, , 20:44 — REGNUM В результате взрыва у аэропорта имени Хамида Карзая близ Кабула в Афганистане погибли 16 человек. Об этом 22 июля сообщает TOLOnews со ссылкой на министерство иностранных дел Афганистана.

«16 человек погибли и около 60 получили ранения в результате сегодняшнего теракта», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Кабуле у аэропорта имени Хамида Карзая прогремел мощный взрыв. Кровавую акцию осуществил террорист-смертник.

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