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Число жертв взрыва у аэропорта Кабула выросло до 16

Происшествия

22 июля в Кабуле у аэропорта имени Хамида Карзая прогремел мощный взрыв

Кабул, 22 июля 2018, 20:44 — REGNUM  В результате взрыва у аэропорта имени Хамида Карзая близ Кабула в Афганистане погибли 16 человек. Об этом 22 июля сообщает TOLOnews со ссылкой на министерство иностранных дел Афганистана.

«16 человек погибли и около 60 получили ранения в результате сегодняшнего теракта», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Кабуле у аэропорта имени Хамида Карзая прогремел мощный взрыв. Кровавую акцию осуществил террорист-смертник.

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Взрывы в Афганистане
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