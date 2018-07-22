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Истребитель ВВС США перехватил самолет над гольф-клубом Трампа

Происшествия

Президент США Дональд Трамп прибыл в Нью-Джерси 20 июля

Истребитель ВВС США перехватил самолет над гольф-клубом Трампа
Иллюстрация: U.S. Air Force
Истребитель ВВС США

Вашингтон, 22 июля 2018, 20:36 — REGNUM  Небольшой самолёт, пролетевший 21 июля над частным гольф-клубом президента США Дональда Трампа, перехватил истребитель военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на военных.

«Истребитель ВВС США перехватил небольшой самолет, пролетевший над частным гольф-клубом», — передает вещатель.

Пилота воздушного судна, которое совершило посадку в аэропорту Питтстауна (штат Нью-Джерси) «без инцидентов», встретили сотрудники полиции.

Отмечается, что Трамп прибыл в Нью-Джерси 20 июля.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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