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В Эстонии произошел сбой системы оплаты банковскими картами

Происшествия

Технический сбой сделал бесполезными банковские карты в Эстонии

В Эстонии произошел сбой системы оплаты банковскими картами
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банковские карты

Таллин, 22 июля 2018, 20:18 — REGNUM  Использование банковских карт стало невозможным по всей Эстонии из-за технических проблем, сообщил 22 июля новостной портал ERR.

Из-за технического сбоя стало невозможно провести оплату банковской картой и снять наличные деньги в банкомате. Проблема возникла из-за нарушений в работе информационной системы Nest Estonia, обслуживающей карточные платежи.

«Сегодня в Nets Estonia произошла неисправность, в результате чего нарушено оказание наших услуг. Nets Estonia занимается выяснением причины происшедшего. Nets Estonia извиняется за возможные неудобства», — сказано в сообщении пресс-службы компании.

Сообщается, что к настоящему моменту технический сбой устранен.

Напомним, что ранее, в январе этого года, эстонский банк подвергся атаке кибермошенников, пытавшихся получить доступ к паролям и счетам пользователей.

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