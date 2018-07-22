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На Ямале за два дня площадь лесных пожаров увеличилась в 20 раз

Происшествия

Причиной возгораний стали грозы

Салехард, 22 июля 2018, 19:42 — REGNUM  На Ямале бушуют обширные природные пожары на общей площади 253,5 гектара. Горят леса в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском и Тазовском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в противопожарной службе МЧС по ЯНАО.

В ликвидации огня задействовано более 160 человек. Причиной возгораний стали грозы. Днём ранее, 21 июля, площадь природных пожаров была в два меньше — 121,7 гектаров, а 20 июля — всего 11,5 га.

В МЧС по ЯНАО информируют, что 22 июля зарегистрировано десять лесных пожаров. С официального начала пожароопасного сезона ямальские леса горели уже более 60 раз, сообщают спасатели.

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Лесные пожары — 2018
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