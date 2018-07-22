В Казахстане убит бывший участник КВН — СМИ

Актюбинск, Казахстан, , 19:16 — REGNUM Бывшего игрока одной из команд КВН Данияра Алимбаева убили на юго-западе Казахстана. Об этом сообщает казахстанский портал «Лада» со ссылкой на заявление местных правоохранителей.

Трагедия произошла в ночь на 21 июля в Актюбинске (Актобе). По предварительным данным, бывший участник команды КВН, получивший серьезное ранение ноги, скончался от потери крови.

«По данному факту ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство)», — сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области. — Назначены судебно-медицинские экспертизы».

Отмечается, что стражи порядка по «горячим следам» уже задержали трех подозреваемых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Казахстане был ранен бронзовый призёр Олимпиады в Сочи Денис Тен. Позднее спортсмен скончался в больнице от большой потери крови.

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