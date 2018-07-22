В Кабуле у аэропорта прогремел взрыв

Кабул, , 18:26 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в аэропорту Кабула после прилета первого вице-президента Афганистана Абдул-Рашида Дустума. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на свои источники.

По данным источников, кровавую акцию 22 июля осуществил террорист-смертник. По разным данным, в результате теракта погибли от 10 до 15 человек.

«Взрыв прогремел через несколько минут после того, как аэропорт покинули политик и его охрана», — передает вещатель.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля на востоке Афганистана неизвестные боевики напали на один из филиалов департамента образования. Инцидент произошёл в городе Джелалабаде провинции Нангархар.

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