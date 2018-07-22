В Калужской области душевнобольной напал с мачете на полицейского

Калуга, , 16:12 — REGNUM В Калужской области, перед судом предстанет житель Обнинска, уличенный в покушении на убийство матери и посягательстве на жизнь полицейского. Об этом 22 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Елена Мосина.

По её словам, в августе 2017 года, в ходе ссоры с матерью мужчина нанес ей множественные удары молотком, причинив телесные повреждения. По этому случаю правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Между тем, в рамках расследования данного уголовного дела в ноябре 2017 года, домой к хулигану пришёл участковый полиции, которому было поручено доставить мужчину в психиатрическую больницу для производства соответствующей экспертизы. Однако, мужчина оказал полицейскому сопротивление, напал на него и стал наносить удары туристическим мачете, причинив стражу порядка резаные раны обеих кистей с нарушением функций пальцев. Впрочем, полицейскому с напарником удалось отразить нападение.

«Проведенной психиатрической экспертизой установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, не позволяющем ему осознавать характер своих действий и руководить ими, в связи, с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к напавшему на полицейского принудительных мер медицинского характера», — сказала Елена Мосина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении 24-летних братьев-близнецов, проживающих в Брянской области, которые 1 января 2017 года были задержаны в состоянии наркотического опьянения сотрудниками полиции при попытке совершить кражу из квартиры в Калуге.

По дороге в отдел полиции, задержанные попытались самовольно покинуть служебный автомобиль. В районе пересечения калужских улиц Беговая, Анненки и Вишневского завязалась борьба, в ходе которой задержанные оказали полицейским активное сопротивление и нанесли ножом несколько ударов в область головы сотрудникам полиции.

Освободившись, злоумышленники попытались завладеть автомобилем калужанки, в который запрыгнули на ходу. Однако женщине удалось покинуть машину и вытащить ключи из замка зажигания. Напавшие на полицейских были задержаны сотрудниками Росгвардии.

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