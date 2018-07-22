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В Китае эвакуированы почти 400 тыс. человек из-за тайфуна «Ампил»

Происшествия

Власти опасаются наводнений

В Китае эвакуированы почти 400 тыс. человек из-за тайфуна «Ампил»
Иллюстрация: Russian.news.cn
Тайфун в Шанхае

Шанхай, Китай, 22 июля 2018, 14:50 — REGNUM  Власти Китайской Народной Республики эвакуировали почти 400 тыс. человек из Шанхая и провинций Чжэцзян и Цзянсу из-за обрушившегося на восточное побережье Китая тайфуна «Ампил». Об этом сегодня, 22 июля, сообщает агентство «Синьхуа».

Информация о жертвах или пострадавших в результате воздействия тайфуна пока не поступала.

Стоит отметить, что это уже десятый по счету тайфун в этом году, который обрушивается на острова Чунмин возле Шанхая. Однако, это только третий тайфун с 1949 года который обрушивается непосредственно на Шанхай.

Сейчас тайфун продвигается вглубь материка на северо-запад. Завтра он достигнет провинции Шаньдун. Власти ожидают наводнений из-за обильных осадков, которые несет с собой тайфун «Ампил».

Аварийные службы Китая работаю в экстренном режиме.

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