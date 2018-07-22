Обвиняемый в гибели слесарей заявляет в Югре о невиновности

Ханты-Мансийск, , 19:47 — REGNUM В Ханты-Мансийске второй год судят бывшего начальника цеха эксплуатации и ремонта канализационных сетей по делу о гибели двоих рабочих муниципального предприятия «Водоканал». По версии обвинения, он не обеспечил работу сотрудников в средствах индивидуальной защиты. Обвиняемый же публично в социальных сетях заявляет о том, что на него взваливают чужую вину и жалуется на судебный произвол, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Известно, что 15 августа 2016 года двое дежурных слесарей коммунального предприятия проводили чистку уличных канализационных труб по улице Луговой в городе Ханты-Мансийске. Рабочие спустились в колодец, наполненный метаном, без средств индивидуальной защиты и задохнулись.

Обвиняемый, по версии следствия и обвинения, являлся ответственным за охрану труда сотрудников коммунального предприятия. Тем временем сам обвиняемый утверждает, что данная ответственность была возложена на инженеров по охране труда и руководителя предприятия. Но эти люди отделались штрафами и нашли в его лице «стрелочника». но которого можно было бы свалить огрехи в работе.

Отчаяние бывшего начальника цеха эксплуатации и ремонта канализационных сетей можно понять, так как он является многодетным отцом, который вынужден был, по его словам из-за сильного давления, уволиться с работы по собственному желанию. Устроиться на новое место работы с аналогичным заработком и квалификацией он не мог по причине уголовного преследования.

Кроме того, у обвиняемого серьёзно пошатнулось здоровье, и он оказался в окружной больнице. Но несмотря на ходатайства его защиты, его допрашивали на судебных заседаниях прямо из медицинского учреждения.

«После проведенного заседания перепуганные доктора экстренно начали меня выписывать из стационара на амбулаторное лечение, несмотря на неудовлетворительные результаты МРТ. Считаю, что это произошло из-за оказанного давления на врачей нейрохирургического отделения», — считает обвиняемый.

Напомним, в первой трети юля в Тюменской области спасатели вытащили еле живых троих рабочих, которые спустились на пятиметровую глубину без средств защиты органов дыхания. Коммунальщики устраняли неполадки в системе водоснабжения. На данный момент они выписаны из медучреждения.

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