На площадке откорма новгородского сельхозпредприятия обнаружена чума свиней

д. Волот, Новгородская область, , 13:54 — REGNUM В деревне Волот Новгородской области на площадке откорма ООО «Новгородский бекон». расположенной неподалёку от районного центра Волотовского района, 21 июля выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в регионе введены ограничительные меры.

«Очаг на откормочной площадке был купирован в кратчайшие сроки, введены карантинные мероприятия. Делается все необходимое, чтобы не допустить распространения инфекции», — заявил заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев.

По его словам, все сельхозпредприятия области продолжают работу в штатном режиме.

Карантин по АЧС предполагается ввести на территории Волотовского района, а также соседних с ним Солецкого, Старорусского и Шимского районов.

В настоящее время на въезде в эпизоотический очаг деревни Волот установлен круглосуточный охранно-карантинный пост, оборудованный дезинфекционными барьером и установками, шлагбаумом, с круглосуточным дежурством ветеринарных специалистов и привлечением сотрудников МВД и МЧС. Также установлены четыре поста на границе первой и второй угрожаемых зон на дорогах. В личных подсобных хозяйствах, которые вошли в первую угрожаемую зону и находятся в радиусе 10 км от границ эпизоотического очага, для предотвращения распространения болезни будет уничтожено всё поголовье свиней. Владельцам животных пообещали компенсации из бюджета области.

В министерстве сельского хозяйства Новгородской области отметили, что площадка откорма ООО «Новгородский бекон» в Волотовском районе является самостоятельным подразделением группы компаний «Адепт».

"Отгрузка всей продукции свиноводческого комплекса была прекращена 20 июля после отбора проб заболевших животных, ещё до получения результатов анализа», — отметили в министерстве.

Напомним, в 2017 году из-за вспышки АЧС карантин вводился на территории Старорусского и Парфинского районов Новгородской области.

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