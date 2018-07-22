Воскресенье, 22 Июля 2018 года
13:08:04 МСК

Неизвестные БПЛА пытались атаковать авиабазу «Хмеймим»

Происшествия

Штатные средства ПВО нейтрализовали все цели

Неизвестные БПЛА пытались атаковать авиабазу «Хмеймим»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беспилотники

Дамаск, 22 июля 2018, 12:34 — REGNUM  За минувшие два дня неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дважды приближались к российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Об этом сегодня, 22 июля, сообщил журналистам представитель авиабазы «Хмеймим».

21 июля с наступлением темного времени суток российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы «Хмеймим» на значительном удалении была выявлена малоразмерная воздушная цель (БПЛА) неизвестной принадлежности, приближавшаяся к российскому военному объекту.

Штатные зенитные огневые средства авиабазы «Хмеймим» уничтоижили воздушную цель.

22 июля ситуация повторилась. Неизвестные БПЛА также приблизились к периметру авиабазы «Хмеймим» и были уничтожены штатными средствами ПВО.

Материального ущерба российского базе не нанесено.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить