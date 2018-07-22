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В ЮАР вооружённые неизвестные расстреляли микроавтобус с людьми

Происшествия

Погибли 11 человек

Йоханнесбург, ЮАР, 22 июля 2018, 11:52 — REGNUM  В Южно-Африканской Республике группа вооруженных людей атаковала микроавтобус. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал eNCA.

По данным телеканала, в микроавтобусе находились члены ассоциации таксистов, которые направлялись в Йоханнесбург из провинции Квазулу-Наталь. Они возвращались с похорон своего коллеги.

Группа вооруженных людей выбежала из кустов и открыла стрельбу по микроавтобусу.

В результате нападения погибли 11 человек. Ещё четверо получили ранения.

Полиция ищет нападавших.

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