В ЮАР вооружённые неизвестные расстреляли микроавтобус с людьми

Йоханнесбург, ЮАР, , 11:52 — REGNUM В Южно-Африканской Республике группа вооруженных людей атаковала микроавтобус. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает телеканал eNCA.

По данным телеканала, в микроавтобусе находились члены ассоциации таксистов, которые направлялись в Йоханнесбург из провинции Квазулу-Наталь. Они возвращались с похорон своего коллеги.

Группа вооруженных людей выбежала из кустов и открыла стрельбу по микроавтобусу.

В результате нападения погибли 11 человек. Ещё четверо получили ранения.

Полиция ищет нападавших.