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В угольной шахте под Челябинском произошел пожар

Происшествия

На поверхность были эвакуированы 161 шахтер

В угольной шахте под Челябинском произошел пожар
Николай Касаткин. Отдыхающий шахтер. 1894

Челябинск, 22 июля 2018, 11:12 — REGNUM  Более 160 горняков эвакуированы из угольной шахты «Центральная» в Челябинской области. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Ранее сегодня стало известно, что в шахте началось горение досок на горизонте «600». На поверхность были подняты 161 шахтер. Никто не погиб и не пострадал.

Инцидент не повлиял на работоспособность шахты. После того, как пожар был ликвидирован шахта заработала в штатном режиме.

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