В угольной шахте под Челябинском произошел пожар

Челябинск, , 11:12 — REGNUM Более 160 горняков эвакуированы из угольной шахты «Центральная» в Челябинской области. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Челябинской области.

Ранее сегодня стало известно, что в шахте началось горение досок на горизонте «600». На поверхность были подняты 161 шахтер. Никто не погиб и не пострадал.

Инцидент не повлиял на работоспособность шахты. После того, как пожар был ликвидирован шахта заработала в штатном режиме.