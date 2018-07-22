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Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 20 человек

Происшествия

16 человек до сих пор числятся пропавшими без вести

Жертвами наводнения во Вьетнаме стали 20 человек
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Затопленная дорога. Вьетнам

Ханой, 22 июля 2018, 11:01 — REGNUM  Число жертв наводнения во Вьетнаме возросло до 20 человек. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает VN Express.

Напомним, в юго-восточной Азии сейчас сезон муссонных дождей. Практически во всех странах региона происходят наводнения.

Во Вьетнаме от наводнений и схождения оползней наиболее пострадала провинция Йенбай. Там погибли 10 человек, разрушены более 600 домов.

На данный момент всего из-за наводнений и их последствий во Вьетнаме погибли 20 человек. Ещё 14 получили ранения. 16 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Вьетнаме в результате наводнений погибли 10 человек

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Наводнения
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