В Австралии женщина ослепла из-за использования просроченной косметики

Канберра, , 10:04 — REGNUM В Австралии жительница города Аделаида Ширли Поттер потеряла зрение из-за того, что воспользовалась тушью для ресниц, срок годности которой завершился 20 лет назад. Об этом сегодня, 22 июля, пишет Independent.

Пенсионерка использовала косметическое средство перед посещением вечеринки со своими дочерьми. На следующий день глаза женщины покраснели и воспалились. Вскоре она почувствовала сильное жжение в обоих глазах, несмотря на то, что левым глазом она от рождения ничего не видит.

По какой-то причине только спустя несколько месяцев женщина обратилась к офтальмологу. В итоге медики обнаружили у неё серьёзную глазную инфекцию, которая могла возникнуть в том числе, ь от использовании просроченной косметики.

Назначенное врачами лечение не помогло, и женщина полностью ослепла. Возможно, её зрение частично восстановится в течение ближайших трёх лет.

В связи с этим эксперты напомнили, что срок годности косметики обычно не превышает шести месяцев.