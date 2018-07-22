Воскресенье, 22 Июля 2018 года
10:03:05 МСК

Город «поплыл»: в Улан-Удэ продолжают устранять последствия ливня

Происшествия

По состоянию на 22 июля в основном проводятся работы по грейдированию и отсыпке дорог

2
Город «поплыл»: в Улан-Удэ продолжают устранять последствия ливня
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
В Улан-Удэ и пригороде устраняют последствия сильного ливня

Улан-Удэ, 22 июля 2018, 09:39 — REGNUM  В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — продолжаются работы по устранению последствий проливного дождя, прошедшего 21 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Улан-Удэ, 22 июля на городских дорогах продолжает работать спецтехника комбината по благоустройству. В основном проводятся работы по грейдированию и отсыпке дорог. Также продолжаются работы по откачке воды.

Напомним, коммунальные службы Улан-Удэ работают в усиленном режиме с 21 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, трижды в сутки проводится мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга.

В селе Вахмистрово Тарбагатайского района из-за ливня подтопило частные дома, огороды, а также затопило дорогу. 21 июля в Вахмистрово выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов. Глава Тарбагатайского района Виктор Максимов сообщил о том, что возникла угроза подтопления школы. Алексей Цыденов поручил изменить проект дороги для предотвращения таких ситуаций в будущем.

1
Разрушения на дороге из-за ливня
Иллюстрация: Egov-buryatia.ru
Разрушения на дороге из-за ливня

Республиканские власти заверили, что ситуация с возможными паводками находится под контролем. В Улан-Удэ введён режим повышенной готовности.

Читайте также: В Улан-Удэ из-за роста уровня рек ввели режим повышенной готовности

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 8 июля от наводнения страдает Забайкальский край. В зону подтопления попало несколько десятков населённых пунктов. Подтопило более 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач.

Читайте также: Наводнение в Забайкалье: все новости

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить