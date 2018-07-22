Город «поплыл»: в Улан-Удэ продолжают устранять последствия ливня

Улан-Удэ, , 09:39 — REGNUM В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — продолжаются работы по устранению последствий проливного дождя, прошедшего 21 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Улан-Удэ, 22 июля на городских дорогах продолжает работать спецтехника комбината по благоустройству. В основном проводятся работы по грейдированию и отсыпке дорог. Также продолжаются работы по откачке воды.

Напомним, коммунальные службы Улан-Удэ работают в усиленном режиме с 21 июля.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Бурятии, трижды в сутки проводится мониторинг уровня воды в реках Уда и Селенга.

В селе Вахмистрово Тарбагатайского района из-за ливня подтопило частные дома, огороды, а также затопило дорогу. 21 июля в Вахмистрово выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов. Глава Тарбагатайского района Виктор Максимов сообщил о том, что возникла угроза подтопления школы. Алексей Цыденов поручил изменить проект дороги для предотвращения таких ситуаций в будущем.

Республиканские власти заверили, что ситуация с возможными паводками находится под контролем. В Улан-Удэ введён режим повышенной готовности.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 8 июля от наводнения страдает Забайкальский край. В зону подтопления попало несколько десятков населённых пунктов. Подтопило более 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач.

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