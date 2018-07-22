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Среди погибших в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург есть дети

Происшествия

Женщина — водитель автомашины «Фольксваген-Поло» не рассчитала манёвр при обгоне фуры «Вольво» и зацепила грузовик

Екатеринбург, 22 июля 2018, 09:07 — REGNUM  В результате ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Свердловской области погибли пятеро человек. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По словам представителя ведомства, вечером 21 июля на трассе Пермь — Екатеринбург женщина — водитель автомашины «Фольксваген-Поло» не рассчитала манёвр при обгоне фуры «Вольво» и зацепила грузовик. Легковушку занесло, и она столкнулась со следовавшим встречным курсом автомобилем «Лексус».

В полиции сообщили, что среди погибших есть несколько несовершеннолетних.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Житомирской области Украины маршрутное такси столкнулось с грузовиком DAF. В результате аварии погибли водитель маршрутки и девять пассажиров.

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Дорожно-транспортные происшествия
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