В Лос-Анджелесе при перестрелке в магазине погибла женщина

Лос-Анджелес, США, , 08:00 — REGNUM Полицейские Лос-Анджелеса задержали мужчину, устроившего перестрелку в магазине торговой сети Trader Joe's, в результате инцидента погибла одна из посетительниц, сообщает городской департамент полиции в Twitter.

Отмечается, что подозреваемый, пытаясь уйти от преследования правоохранителей, сначала разбил свою машину, а затем попытался забаррикадироваться в торговом помещении. В ходе перестрелки случайной жертвой стала одна из посетительниц магазина, добавили в полиции. Также сообщается, что подозреваемый в итоге принял решение добровольно сдаться властям.

https://twitter.com/LAPDHQ/status/1020855533580898304

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Канзас-Сити (США) заключенный, завладев оружием, расстрелял двоих помощников местного шерифа. В результате инцидента один из правоохранителей погиб, второй получил ранения.

Читайте также: В Канзасе заключенный застрелил помощника шерифа