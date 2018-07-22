Наводнение и дожди принесли новые неприятности Забайкалью

Чита, , 08:00 — REGNUM Штормовой прогноз о шквалистом ветре и сильных ливнях сбылся в Забайкалье накануне, 21 июля. Непогода оставила без электричества пять районов, а также создала новые «реки» и «озёра» в Чите, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ИА «Чита.Ру», затопления образовались в западной части столицы Забайкальского края (Кадала, Дворцы, ГРЭС и дорога на Молоковку).

«Ну, а реки вместо дорог в центре — это как бы в рамках нормы», — иронизируют читинские коллеги.

Насколько можно судить по фотографиям очевидцев, новая волна наводнения весьма существенно повлияла на жизнедеятельность жителей края:

«Автомобиль «Волга» утонул по крышку капота возле рынка «Витэн» после ливня в Чите»;

«На Молоковке вода на дорогу льётся прямо из леса, очень красиво»;

«Речка Кадалинка подтопила дома на окраине Читы»;

«Раздольный проезд перекрыли экипажами ГИБДД. Смельчаки там ездят, но видно, что можно поймать гидроудар»;

«Улица Столярова превратилась в реку из-за сильного ливня»;

«Читинские автомобилисты спасают друг друга от ям на дорогах. Шиномонтажный гербарий — своеобразный символ происходящего на улицах города».

Тем временем первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков на встрече с главами районов сообщил, что это они виноваты в том, что происходит после наводнения на местах. Его слова были достаточно жёсткими:

«Вы каждый год отчитывались, что всё у всех хорошо. На самом деле — конь не валялся ни у кого. По всем районам без исключения».

По мнению читинских коллег, чиновник совершенно прав, но лишь в широком смысле слова: «Однако остаются вопросы — где было само правительство края с надзорными функциями?«

Обнадёживающим в ситуации с забайкальским потопом можно считать пока лишь прогноз синоптиков. Ожидается, что сильные дожди прекратятся уже 23 июля. Также с завтрашнего дня прогнозируется повышение дневных температур до 31 градуса тепла.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение пришло в Забайкалье в ночь на 8 июля, после месяца сильных дождей затопило семь населённых пунктов, в том числе и столицу региона — Читу. Но режим ЧС власти ввели только на следующий день, 9 июля. Пострадавшие говорят, что у них не было времени подготовиться к стихийному бедствию, собрать документы и всё необходимое для эвакуации, потому что их никто заранее не предупредил о потопе.

Стихия пришла в дома так стремительно, что в течение считаных часов уровень воды достиг окон одноэтажных жилых домов, смыв дороги, десятки мостов и построек. Пострадавшими стали более пяти тысяч человек. Ущерб от наводнения уже превысил миллиард рублей.