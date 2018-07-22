Выстрел в автомобиле: в Зауралье погиб охотник

Курган, , 09:03 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор за причинение смерти по неосторожности от самовольно выстрелевшего ружья. Владец оружия приговорён к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия сроком на два года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мокроусовского районного суда.

Установлено, что во время поездки на охоту, при перевозке заряженного, не зачехленного и снятого с предохранителя ружья, произошёл самопроизвольный выстрел в автомобиле. Был смертельно ранен один из пассажиров.

Потерпевший скончался на месте. Помимо ограничения свободы, владелец ружья приговорён к выплате супруге и малолетнему ребенку погибшего по 400 000 рублей и возмещению расходов на поминальные обеды в сумме 65 702 рубля, на оплату услуг адвоката в сумме 12 000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.