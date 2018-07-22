«Трансформеры» атакуют — актёра Энтони Андерсона подозревают в нападении

Лос-Анджелес, США, , 05:57 — REGNUM Американской полицией ведётся расследование дела о нападении на женщину, где главным подозреваемым является актёр Энтони Андерсон, сообщает телекомпания АВС.

В управлении полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) заявляют, что получено заявление о нападении. Никаких других подробностей, кроме того, что ведётся расследование, власти не сообщают. Актёр отрицает свою вину.

47-летний американский актёр Энтони Андерсон сыграл множество ролей, особую популярность ему принесла роль в картине «Трансформеры».

Как сообщало ИА REGNUM, в США сбежавший от полиции водитель заблокировал магазин после того, как его машина попала в аварию.

Читайте ранее в этом сюжете: В США сбежавший от полиции водитель заблокировал магазин