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«Трансформеры» атакуют — актёра Энтони Андерсона подозревают в нападении

Происшествия

Американская полиция начала расследование по делу о нападении на женщину, подозревается актёр из «Трансформеров»

Лос-Анджелес, США, 22 июля 2018, 05:57 — REGNUM  Американской полицией ведётся расследование дела о нападении на женщину, где главным подозреваемым является актёр Энтони Андерсон, сообщает телекомпания АВС.

В управлении полиции Лос-Анджелеса (штат Калифорния) заявляют, что получено заявление о нападении. Никаких других подробностей, кроме того, что ведётся расследование, власти не сообщают. Актёр отрицает свою вину.

47-летний американский актёр Энтони Андерсон сыграл множество ролей, особую популярность ему принесла роль в картине «Трансформеры».

Как сообщало ИА REGNUM, в США сбежавший от полиции водитель заблокировал магазин после того, как его машина попала в аварию.

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Происшествия в США
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