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В США сбежавший от полиции водитель заблокировал магазин

Происшествия

Автомобиль злоумышленника попал в аварию

Лос-Анджелес, США, 22 июля 2018, 05:43 — REGNUM  В магазине торговой сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) мужчина захватил заложников, сообщает CNN.

По данным канала, это водитель, машина которого попала в аварию, после чего он выскочил из салона и начал стрелять в прибывших на место происшествия полицейских. Позже он скрылся в магазине и забаррикадировался там вместе с находящимися внутри людьми.

Власти пытаются наладить диалог с мужчиной.

Как сообщало ИА REGNUM, пять мужчин получили ранения во время очередной стрельбы в США. Погибла молодая женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: Очередная стрельба в США: погибла молодая женщина

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Происшествия в США
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