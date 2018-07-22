В США сбежавший от полиции водитель заблокировал магазин

Лос-Анджелес, США, , 05:43 — REGNUM В магазине торговой сети Trader Joe's в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) мужчина захватил заложников, сообщает CNN.

По данным канала, это водитель, машина которого попала в аварию, после чего он выскочил из салона и начал стрелять в прибывших на место происшествия полицейских. Позже он скрылся в магазине и забаррикадировался там вместе с находящимися внутри людьми.

Власти пытаются наладить диалог с мужчиной.

Как сообщало ИА REGNUM, пять мужчин получили ранения во время очередной стрельбы в США. Погибла молодая женщина.

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