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Драка со стрельбой в Москве: есть пострадавшие

Происшествия

На востоке Москвы возник конфликт со стрельбой, пострадало три человека

Москва, 22 июля 2018, 05:30 — REGNUM  На востоке Москвы мужчины устроили драку, а потом начали стрелять из травматического оружия, передает радиостанция «Говорит Москва».

Драка произошёл на улице Руднёвке в Косино-Ухтомском районе. Как сообщают очевидцы, мужчина начал избивать женщину, трое прохожих заступились за неё.

Тогда мужчина достал травматический пистолет и принялся стрелять. Один из пострадавших получил ранение в шею, другой — в область сердца.

Пострадавшим оказана первая помощь, в инциденте разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане разыскивают стрелка, убившего жителя Махачкалы. Драка со стрельбой произошла 21 июня в столице региона.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане разыскивают стрелка, убившего жителя Махачкалы

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