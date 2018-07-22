Драка со стрельбой в Москве: есть пострадавшие

Москва, , 05:30 — REGNUM На востоке Москвы мужчины устроили драку, а потом начали стрелять из травматического оружия, передает радиостанция «Говорит Москва».

Драка произошёл на улице Руднёвке в Косино-Ухтомском районе. Как сообщают очевидцы, мужчина начал избивать женщину, трое прохожих заступились за неё.

Тогда мужчина достал травматический пистолет и принялся стрелять. Один из пострадавших получил ранение в шею, другой — в область сердца.

Пострадавшим оказана первая помощь, в инциденте разбирается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане разыскивают стрелка, убившего жителя Махачкалы. Драка со стрельбой произошла 21 июня в столице региона.

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