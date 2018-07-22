В Германии столкнулись 10 автомобилей, есть погибшие

Хайльбронн, Германия, 22 июля 2018, 05:07 — REGNUM В городе Хайльбронн, в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг произошло столкновение десяти машин, сообщает Bild.
Четыре человека погибли на месте. Причины аварии пока неизвестны, предполагается, что виной всему непогода.
В полиции города сообщили, что пострадавшие доставлены в больницы вертолетами аварийно-спасательной службы.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Германии произошло крупное ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Пострадали 52 человека.
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