В Германии столкнулись 10 автомобилей, есть погибшие

Хайльбронн, Германия, , 05:07 — REGNUM В городе Хайльбронн, в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг произошло столкновение десяти машин, сообщает Bild.

Четыре человека погибли на месте. Причины аварии пока неизвестны, предполагается, что виной всему непогода.

В полиции города сообщили, что пострадавшие доставлены в больницы вертолетами аварийно-спасательной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля в Германии произошло крупное ДТП с участием автобуса, перевозившего детей. Пострадали 52 человека.

Читайте также: В ДТП в Германии пострадали 52 человека, включая детей