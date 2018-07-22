В Ярославле начались задержания по делу о насилии над заключённым

Ярославль, , 00:38 — REGNUM Один из сотрудников колонии № 1 в Ярославле задержан по подозрению в пытках заключенного. Сообщение об этом опубликовано на странице фонда «Общественный вердикт» в соцсети Facebook.

«Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии номер 1 Ярославля», — говорится в сообщении.

Источник информации не уточняется. Отмечено, что сотрудник исправительного учреждения «вышел из колонии в наручниках». Кроме того, приведен список из 18 человек, якобы участвовавших в избиении заключенного.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в СМИ попала видеозапись, запечатлевшая насилие над заключенным: обездвиженного человека избивают резиновыми дубинками люди в камуфляжной форме. Предположительно, инцидент произошел в ярославской колонии № 1 в конце июня.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК РФ). УФСИН России по Ярославской области ведет служебную проверку, ситуацию также взял на контроль комитет Госдумы по безопасности.

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