Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей на реке Дон

Липецк, , 21:59 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели детей на реке Дон в Липецкой области, сообщает 21 июля пресс-служба ведомства.

По предварительным данным следствия, двое подростков 8 и 10 лет остались на берегу, а двое других отправились плавать на самодельном плоту. По неосторожности 10-летний мальчик упал в воду и начал тонуть. Его 14-летний товарищ попытался спасти его, но в результате оба утонули.

Напомним, трагический инцидент произошёл сегодня в районе населённого пункта Черепянь Лебедянского района Липецкой области.

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