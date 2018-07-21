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После крупного ДТП движение по трассе Пермь — Екатеринбург снова открыто

Происшествия

Оно было ограничено из-за ДТП, в котором погибли пять человек

Екатеринбург, 21 июля 2018, 20:41 — REGNUM  Движение по трассе Пермь — Екатеринбург, которое ограничили после ДТП с участием трёх машин и с пятью погибшими, снова открыто для всех видов транспорта. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь «Уралуправтодора» Мария Черных.

Напомним, авария произошла в районе 18:30 по местному времени. Движение для большегрузов было временно закрыто. А легковые машины проезжали по обочине.

Теперь ограничения сняты. Движение транспорта восстановлено в полном объёме.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Свердловской области: погибли 5 человек

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Дорожно-транспортные происшествия
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