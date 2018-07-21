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Около 70 человек эвакуировали из сауны на юго-западе Москвы из-за пожара

Происшествия

В результате пожара никто не пострадал

Около 70 человек эвакуировали из сауны на юго-западе Москвы из-за пожара
Пожар

Москва, 21 июля 2018, 19:42 — REGNUM  Около 70 человек были эвакуированы из-за пожара в сауне на юго-западе Москвы вечером 21 июля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям агентства, ЧП произошло в здании, расположенном по адресу: улица Кржижановского, дом 29, корпус 1.

В столичном управлении МЧС России подтвердили информацию о возгорании по указанному адресу, уточнив, что пожар происходил на цокольном этаже трёхэтажного административного здания. Огнём была охвачена площадь в 20 квадратных метров.

По сообщению ведомства, на данный момент пожар ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.

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