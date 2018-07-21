Около 70 человек эвакуировали из сауны на юго-западе Москвы из-за пожара

Москва, , 19:42 — REGNUM Около 70 человек были эвакуированы из-за пожара в сауне на юго-западе Москвы вечером 21 июля. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По сведениям агентства, ЧП произошло в здании, расположенном по адресу: улица Кржижановского, дом 29, корпус 1.

В столичном управлении МЧС России подтвердили информацию о возгорании по указанному адресу, уточнив, что пожар происходил на цокольном этаже трёхэтажного административного здания. Огнём была охвачена площадь в 20 квадратных метров.

По сообщению ведомства, на данный момент пожар ликвидирован, в результате инцидента никто не пострадал.