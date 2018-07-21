Суббота, 21 Июля 2018 года
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В Липецкой области перевернулся плот с детьми, есть погибшие

Происшествия

Трагедия произошла на реке Дон

н.п. Черепянь, Липецкая область, 21 июля 2018, 19:18 — REGNUM  Четыре подростка перевернулись на самодельном плоту на реке Дон в Липецкой области, двое из них погибли, передаёт 21 июля телеканал «Россия 24».

Уточняется, что погибли дети 10 и 14 лет. Двое выживших смогли самостоятельно выбраться на берег.

В региональном управлении МЧС России подтвердили ИА REGNUM информацию о происшествии на реке в районе населённого пункта Черепянь Лебедянского района.

Сообщается, что тела двоих погибших были извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.

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Происшествия на воде
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