Суббота, 21 Июля 2018 года
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Пять районов Забайкальского края оказались без энергоснабжения

Происшествия

Из-за шквалистого ветра произошло падение двух опор ЛЭП

Чита, 21 июля 2018, 18:51 — REGNUM  Жители пяти районов Забайкальского края 21 июля остались без электроэнергии в результате аварии, сообщает пресс-служба компании «Читаэнерго».

"В результате шквалистого ветра и ливня произошло технологическое нарушение энергоснабжения потребителей частично в Агинском, Карымском, Дульдургинском, Акшинском и Кыринском районах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате непогоды произошло падение двух опор на воздушной линии электропередачи «Дарасун — Дульдурга» напряжением 110 кВ.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 48 человек и 17 единиц техники. Сообщается, что для подачи электроэнергии на социально-значимые объекты используются передвижные дизельгенераторные установки.

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