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СКР возбудил дело после убийства трех человек в Адыгее

Происшествия

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося

Майкоп, 21 июля 2018, 16:07 — REGNUM  По факту убийства трёх человек в Адыгее возбуждено уголовное дело по п."а» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Адыгея.

Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в районе 18:00 вечера. По данным ведомства, 55-летний местный житель, который подозревался в совершении данных преступлений, обнаружен мертвым в лесополосе.

«Тело подозреваемого обнаружено в лесополосе в окрестностях восточной части села Красногвардейское, — уточняется в сообщении. — По предварительным данным, он покончил с собой».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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