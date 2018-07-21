СКР возбудил дело после убийства трех человек в Адыгее

Майкоп, , 16:07 — REGNUM По факту убийства трёх человек в Адыгее возбуждено уголовное дело по п."а» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Адыгея.

Трагедия произошла в пятницу, 20 июля, в районе 18:00 вечера. По данным ведомства, 55-летний местный житель, который подозревался в совершении данных преступлений, обнаружен мертвым в лесополосе.

«Тело подозреваемого обнаружено в лесополосе в окрестностях восточной части села Красногвардейское, — уточняется в сообщении. — По предварительным данным, он покончил с собой».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

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