Во Вьетнаме в результате наводнений погибли 10 человек

Ханой, , 15:54 — REGNUM В результате наводнения во Вьетнаме погибли 10 человек, ещё 11 считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает VN Express.

Всего в результате наводнения были разрушены более 10 домов, более 3 тыс. зданий оказались частично затопленными.

Из-за наводнений в ряде районов страны произошли сходы оползней, что привело к многочисленным заторам на дорогах.

были повреждены тысячи гектаров посадок риса и других сельскохозяйственных культур.

В Юго-Восточной Азии сейчас сезон муссонных дождей. Так, в Индии, от последствий муссонных ливней погибли по меньшей мере 500 человек.