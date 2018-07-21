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Во Вьетнаме в результате наводнений погибли 10 человек

Происшествия

11 человек числятся пропавшими без вести

Ханой, 21 июля 2018, 15:54 — REGNUM  В результате наводнения во Вьетнаме погибли 10 человек, ещё 11 считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает VN Express.

Всего в результате наводнения были разрушены более 10 домов, более 3 тыс. зданий оказались частично затопленными.

Из-за наводнений в ряде районов страны произошли сходы оползней, что привело к многочисленным заторам на дорогах.

были повреждены тысячи гектаров посадок риса и других сельскохозяйственных культур.

В Юго-Восточной Азии сейчас сезон муссонных дождей. Так, в Индии, от последствий муссонных ливней погибли по меньшей мере 500 человек.

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Наводнения
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