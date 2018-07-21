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За полтора часа ливня в Новороссийские выпала месячная норма осадков

Происшествия

Центральная часть города оказалась парализована

За полтора часа ливня в Новороссийские выпала месячная норма осадков
Василий Поленов. Ливень. 1874

Новороссийск, Краснодарский край, 21 июля 2018, 14:53 — REGNUM  В Новороссийске сегодня, 21 июля, всего за полтора часа выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил журналистам начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Игорь Васильев.

По словам Васильева, всего за 1 час 30 минут ливня в Новороссийские выпла месячная норма осадков.

«Большой объём воды пришёл со стороны так называемых бугров, в результате центр города был практически парализован», — сообщил Васильев.

Спасатели эвакуировали с затопленных улиц более десятка легковых автомобилей.

К настоящему моменту вода быстро сошла и коммуналщики начали обход домовладений и анализ коллекторов.

По прогнозам синоптиков, ливни и грозы в Новороссийские продолжатся до 23 июля.

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