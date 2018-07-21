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В Адыгее мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

В Адыгее мужчина застрелил трёх человек и покончил с собой
klimkin
Охотничье ружье

Майкоп, 21 июля 2018, 13:43 — REGNUM  Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства трёх человек в селе Красногвардейское в Адыгее. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по региону.

По данным следствия, вечером 20 июля 55-летний местный житель в своей квартире застрелил из охотничьего ружья 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину.

Затем он отправился на карьеры, расположенные на окраине села, где застрелил 23-летнюю местную жительницу и ранил 28-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

Тело стрелка было найдено в лесополосе в окрестностях села.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Мотивы убийцы попытается установить следствие.

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Бытовые убийства
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