Авария на Московской кольцевой автодороге: два человека погибли

Москва, , 13:10 — REGNUM В результате ДТП на стоянке автосалона на МКАД погибли два человека и еще двое пострадали, сообщает 21 июля ТАСС.

Сообщается, что водитель автомобиля протаранил несколько машин на стоянке автосалона Jaguar и Land Rover на МКАД. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел на автостоянку с МКАД на большой скорости.

ДТП произошло на 29-м километре МКАД.

Водитель и пассажир погибли на месте. Пострадали еще два человека. Для доставки одного из пострадавших в больницу был вызван санитарный вертолет с авиамедицинской бригадой.

Напомним, что за прошедшие полгода в на российских дорогах погибло 6974 человека, а ранения получили 88 599 человек. Следует отметить, что большинство аварий происходит из-за нарушения ПДД самими водителями — происшествий по такой причине зафиксировано 61 337. Всего с начала 2018 года в России зафиксировано 69 656 ДТП.