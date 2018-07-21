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В крупном ДТП на Украине погибли двое граждан России

Происшествия

Микроавтобус столкнулся с грузовиком под Житомиром

В крупном ДТП на Украине погибли двое граждан России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Авария

Житомир, Украина, 21 июля 2018, 12:26 — REGNUM  В крупном дорожно-транспортном происшествии в Житомирской области Украины погибли в том числе двое граждан Российской Федерации. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Напомним, ДТП произошло накануне, 20 июля, в Житомирской области. Столкнулись микроавтобус, который следовал из Киева в Ровно и грузовой автомобиль. В результате ДТП погибли 11 человек, ещё девять получили ранения.

Стало известно, что в аварии погибли двое граждан России — девочка 2010 года рождения и женщина 1984 года рождения. Среди пострадавших также есть гражданин России — мальчик 10 лет. Он госпитализирован в тяжелом состоянии госпитализированы в реанимационное отделение областной детской больницы.

Также известно, что среди погибших есть гражданин Грузии.

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