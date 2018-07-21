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Найдено тело ребенка-инвалида, пропавшего в Челябинской области

Происшествия

Мать заявила о пропаже своего сына-инвалида 18 июля

Найдено тело ребенка-инвалида, пропавшего в Челябинской области
Иван Крамской. Неутешное горе. 1884

Челябинск, 21 июля 2018, 12:03 — REGNUM  В Челябинской области нашли тело мальчика-инвалида, который пропал 18 июля. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, мальчик пропал 18 июля в поселке Туктубаево Сосновского района Челябинской области. Известно, что ребенок страдал детским церебральным параличом и аутизмом, а также не мог разговаривать. О пропаже сообщила его мать.

К поисковой операции были привлечены кинологи с собаками. В итоге одна из служебных собак указала на место входа ребенка в реку. В воде было найдено тело пропавшего.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Причина смерти будет точно установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Стоит отметить, что ранее в связи с пропажей ребенка было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

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Нераскрытые убийства
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