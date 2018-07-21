Найдено тело ребенка-инвалида, пропавшего в Челябинской области

Челябинск, , 12:03 — REGNUM В Челябинской области нашли тело мальчика-инвалида, который пропал 18 июля. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, мальчик пропал 18 июля в поселке Туктубаево Сосновского района Челябинской области. Известно, что ребенок страдал детским церебральным параличом и аутизмом, а также не мог разговаривать. О пропаже сообщила его мать.

К поисковой операции были привлечены кинологи с собаками. В итоге одна из служебных собак указала на место входа ребенка в реку. В воде было найдено тело пропавшего.

Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Причина смерти будет точно установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Стоит отметить, что ранее в связи с пропажей ребенка было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).