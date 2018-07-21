В Липецке произошла утечка серной кислоты

Липецк, 21 июля 2018, 11:50 — REGNUM В Липецке 19 июля произошла утечка серной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления государственной противопожарной службы.
ЧП произошло на железнодорожной станции Казинка. Сигнал от диспетчера спасатели получили 19 июля в 11:40.
Утечка серной кислоты произошла на 14-м железнодорожном пути. Вещество просочилось на грунт из сварного шва железнодорожной цистерны. Утечку устранили, наложив на шов пластырь с помощью пневматической подушки. Пострадавших нет.