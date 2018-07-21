Суббота, 21 Июля 2018 года
13:52:49 МСК

В Липецке произошла утечка серной кислоты

Происшествия

Пострадавших нет

В Липецке произошла утечка серной кислоты
Вагон-цистерна для транспортировки серной кислоты

Липецк, 21 июля 2018, 11:50 — REGNUM  В Липецке 19 июля произошла утечка серной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления государственной противопожарной службы.

ЧП произошло на железнодорожной станции Казинка. Сигнал от диспетчера спасатели получили 19 июля в 11:40.

Утечка серной кислоты произошла на 14-м железнодорожном пути. Вещество просочилось на грунт из сварного шва железнодорожной цистерны. Утечку устранили, наложив на шов пластырь с помощью пневматической подушки. Пострадавших нет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Утечки и разливы химических веществ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить